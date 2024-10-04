Бездомная собака до крови искусала пенсионерку в Уссурийске

Пенсионерка рассказала, что около энергоучастка у ее дома на Вокзальной площади, 2, в Уссурийске, на нее напала бездомная собака. Также женщина утверждает, что стая безнадзорных животных кусала и других людей, даже детей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».