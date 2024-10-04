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Бездомная собака до крови искусала пенсионерку в Уссурийске

По словам женщины, нападению подверглись еще несколько взрослых и детей.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка рассказала, что около энергоучастка у ее дома на Вокзальной площади, 2, в Уссурийске, на нее напала бездомная собака. Также женщина утверждает, что стая безнадзорных животных кусала и других людей, даже детей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам пострадавшей, она вместе с другими людьми отправила запрос в администрацию города, чтобы урегулировать ситуацию. Там ответили, что собаки чипированные, они находятся в своей естественной среде обитания.

Тем не менее, люди пытаются найти способы обезопасить себя от нападения животных.

«Страшно выйти на улицу — что делать? Собака так и гуляет», — добавила пенсионерка.

Ранее «КП» писала о нападении собаки на четырехлетнюю девочку. Делом занялась прокуратура.

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