Бездомная собака до крови искусала пенсионерку в Уссурийске

Пенсионерка рассказала, что около энергоучастка у ее дома на Вокзальной площади, 2, в Уссурийске, на нее напала бездомная собака. Также женщина утверждает, что стая безнадзорных животных кусала и других людей, даже детей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам пострадавшей, она вместе с другими людьми отправила запрос в администрацию города, чтобы урегулировать ситуацию. Там ответили, что собаки чипированные, они находятся в своей естественной среде обитания.
Тем не менее, люди пытаются найти способы обезопасить себя от нападения животных.
«Страшно выйти на улицу — что делать? Собака так и гуляет», — добавила пенсионерка.
Ранее «КП» писала о нападении собаки на четырехлетнюю девочку. Делом занялась прокуратура.