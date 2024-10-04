Курьер на электроскутере пробил стекло такси на Невском проспекте в Петербурге

Жесткая авария произошла вечером 3 октября на Невском проспекте в Петербурге. Там курьер одной из службы доставок продуктов влетел на электроскутере в автомобиль такси. Судя по всему, молодого человека от удара подбросило на легковушку, а затем он пробил заднее стекло иномарки. Об этом пишет «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
— Водитель электроскутера, гражданин Узбекистана, совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате ДТП курьер доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, — добавил источник.
Сейчас курьеру оказывается вся необходимая медицинская помощь. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.
Ранее SPB.KP.RU писал, что смертельная авария произошла на КАД из-за лихача на Infiniti. Он играл в шашки на дороге и в итоге влетел в несколько автомобилей. Его беременная жена, которая находилась в машине в момент ДТП, скончалась в больнице.