Мигранты извинились за драку в Нижнекамске, однако жители им не поверили

Мигранты, участвовавшие в драке в Нижнекамске, принесли свои извинения. Видеозапись была опубликована в одном из казанских пабликов и сразу же собрала сотни комментариев от жителей города.
В конце сентября произошло сразу две массовых драки с участием мигрантов, причём вторая была «актом возмездия» потерпевших. По рассказам очевидцев, в «замесе» на второй день участвовало не менее 30 человек, включая «гастарбайтеров». Все они были отловлены правоохранителями, личности их установлены.
Несмотря на извинения, общественность пришла в негодование: многие призывают властей пересмотреть миграционную политику и прекратить «пускать в Татарстан всех, кого попало», другие требуют немедленной депортации участников драки. Третьих возмутил сам факт извинений — они посчитали этот попыткой уйти от ответственности.
К слову, по данному эпизоду открыто дело по статье «Хулиганство».