Мигранты извинились за драку в Нижнекамске, однако жители им не поверили

В конце сентября произошло сразу две массовых драки с участием мигрантов, причём вторая была «актом возмездия» потерпевших. По рассказам очевидцев, в «замесе» на второй день участвовало не менее 30 человек, включая «гастарбайтеров». Все они были отловлены правоохранителями, личности их установлены.