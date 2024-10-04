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Мигранты извинились за драку в Нижнекамске, однако жители им не поверили

За последние дни сентября произошло сразу две массовых потасовки подряд с местным населением.

Мигранты, участвовавшие в драке в Нижнекамске, принесли свои извинения. Видеозапись была опубликована в одном из казанских пабликов и сразу же собрала сотни комментариев от жителей города.

В конце сентября произошло сразу две массовых драки с участием мигрантов, причём вторая была «актом возмездия» потерпевших. По рассказам очевидцев, в «замесе» на второй день участвовало не менее 30 человек, включая «гастарбайтеров». Все они были отловлены правоохранителями, личности их установлены.

Несмотря на извинения, общественность пришла в негодование: многие призывают властей пересмотреть миграционную политику и прекратить «пускать в Татарстан всех, кого попало», другие требуют немедленной депортации участников драки. Третьих возмутил сам факт извинений — они посчитали этот попыткой уйти от ответственности.

К слову, по данному эпизоду открыто дело по статье «Хулиганство».