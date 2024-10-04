Заплатил 550 тысяч: таксист из Иркутска ответил за аварию, в которой сильно пострадала пассажирка

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Помимо этого он выплатил женщине 550 тысяч рублей за причинение морального вреда. Пока приговор не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.