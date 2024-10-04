Заплатил 550 тысяч: таксист из Иркутска ответил за аварию, в которой сильно пострадала пассажирка

В Иркутске такси с четырьмя пассажирами попало в аварию. Водитель машины нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге. Случилось это еще ночью 30 апреля прошлого года на перекресте улицы Тимирязева и Декабрьских событий. В пресс-службе Кировского районного суда рассказали, что водителю вынесли приговор.
Выяснилось, что таксист не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге. В итоге водитель не успел среагировать и врезался в автомобиль. Пассажирка такси получила серьезные травмы, был причинен тяжкий вред здоровью.
— Водитель такси признал вину в преступлении, однако ни на стадии предварительного следствия, ни в судебном заседании не возместил моральный вред потерпевшей, — рассказывают в пресс-службе Кировского районного суда.
В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Помимо этого он выплатил женщине 550 тысяч рублей за причинение морального вреда. Пока приговор не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.
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