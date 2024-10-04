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В Пермском крае ликвидировали пожар на нефтебазе

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Пожар на нефтебазе в Пермском крае ликвидирован на 10 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС РФ

«Пожар в Пермском крае ликвидирован на 10 тыс. кв. м», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что рассматриваются две возможные причины возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Сообщение о пожаре на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в промзоне деревни Осенцы Пермского муниципального округа поступило в 03:40 (01:40 мск). Горение происходило в емкостях с топливом на площади 10 тыс. кв. м. В результате пожара пострадавших нет. В его ликвидации участвовали более 60 специалистов и 19 единиц техники.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после пожара на нефтебазе не выявлено. Проверку в связи с произошедшим организовала прокуратура Прикамья.

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