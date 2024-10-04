В Пермском крае ликвидировали пожар на нефтебазе

Сообщение о пожаре на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в промзоне деревни Осенцы Пермского муниципального округа поступило в 03:40 (01:40 мск). Горение происходило в емкостях с топливом на площади 10 тыс. кв. м. В результате пожара пострадавших нет. В его ликвидации участвовали более 60 специалистов и 19 единиц техники.