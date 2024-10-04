Нарколабораторию по производству синтетики ликвидировали в Экибастузе

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства задержанных обнаружено психотропное вещество альфа-PVP общим весом свыше одного килограмма, денежные средства в казахстанской и иностранной валюте, электронные весы, а также ряд приспособлений и соответствующее оборудование для производства синтетических наркотиков. Кроме того, обнаружено и изъято более 120 литров прекурсоров, используемых для их изготовления.