Жительницу Красноярска осудили за избиение дочери скалкой и пытку солью

Избиение различными попавшимися под руку предметами, а также использование поваренной соли для наказания дочери вменили в вину жительнице Красноярска. Суд вынес ей приговор.
Фигурантом уголовного дела, которое расследовали сотрудники СК, стала 40-летняя жительница столицы Красноярского края. Женщине инкриминировали неисполнение обязанностей по воспитанию, жестокое обращение и истязание несовершеннолетнего.
Жертвой преступлений сибирячки стала ее дочь, которой недавно исполнилось шесть лет. Соседка не раз слышала, как девочка плачет и кричит словно от боли, поэтому сообщила о своих подозрениях в правоохранительные органы.
Следователи выяснили, что раздраженная поведением дочери мать систематически наказывала ее: била ремнем, скалкой, проводом от телефона, втирала соль в кожу, ставила на кристаллы соли коленями.
Суд назначил горожанке наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.