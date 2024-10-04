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Жительницу Красноярска осудили за избиение дочери скалкой и пытку солью

Избиение различными попавшимися под руку предметами, а также использование поваренной соли для наказания дочери вменили в вину жительнице Красноярска. Суд вынес ей приговор.

Источник: AP 2023

Избиение различными попавшимися под руку предметами, а также использование поваренной соли для наказания дочери вменили в вину жительнице Красноярска. Суд вынес ей приговор.

Фигурантом уголовного дела, которое расследовали сотрудники СК, стала 40-летняя жительница столицы Красноярского края. Женщине инкриминировали неисполнение обязанностей по воспитанию, жестокое обращение и истязание несовершеннолетнего.

Жертвой преступлений сибирячки стала ее дочь, которой недавно исполнилось шесть лет. Соседка не раз слышала, как девочка плачет и кричит словно от боли, поэтому сообщила о своих подозрениях в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что раздраженная поведением дочери мать систематически наказывала ее: била ремнем, скалкой, проводом от телефона, втирала соль в кожу, ставила на кристаллы соли коленями.

Суд назначил горожанке наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.