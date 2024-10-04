Бывшего сотрудника ФСИН Свердловской области осудили за разглашение гостайны

Было установлено, что осенью 2022 года оперативный сотрудник одного из исправительных учреждений Свердловской области разгласил третьим лицам сведения, охраняемые законом. Он полностью признал вину.
За разглашение государственной тайны ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.
Ранее бывший сотрудник ФСИН был осужден Кировградский городским судом. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,5 млн рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что 1 октября Свердловский областной суд продлил до 17 марта 2025 года заключение под стражей Виктории М., которую обвиняют в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).
Викторию и ее мужа задержали сотрудники ФСБ в 2023 году в Нижнем Тагиле. По версии следствия, они собирали в пользу спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера.