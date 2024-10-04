В Манском районе 58-летний мужчина зарезал сожительницу и поджег дом

По версии следствия, в тот день между сожителями произошел конфликт на почве ревности: сельчанин заподозрил 37-летнюю женщину в измене. В какой-то момент ревнивец схватился за нож и ударил подругу в живот. После этого мужчина поджег дом и убежал. Однако затем, осознав содеянное, он сам пришел к полицейским и рассказал о случившемся.