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В Манском районе 58-летний мужчина зарезал сожительницу и поджег дом

В Красноярском крае мужчина зарезал сожительницу, а затем поджег дом, чтобы замести следы.

Источник: Следственный комитет РФ

Вечером 2 октября в Манском районе 58-летний мужчина зарезал сожительницу и поджег дом, чтобы замести следы преступления. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, все случилось на улице Трактовая деревни Сосновка.

По версии следствия, в тот день между сожителями произошел конфликт на почве ревности: сельчанин заподозрил 37-летнюю женщину в измене. В какой-то момент ревнивец схватился за нож и ударил подругу в живот. После этого мужчина поджег дом и убежал. Однако затем, осознав содеянное, он сам пришел к полицейским и рассказал о случившемся.

Тело женщины обнаружили пожарные во время ликвидации огня.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.