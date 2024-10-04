Вечером 2 октября в Манском районе 58-летний мужчина зарезал сожительницу и поджег дом, чтобы замести следы преступления. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, все случилось на улице Трактовая деревни Сосновка.
По версии следствия, в тот день между сожителями произошел конфликт на почве ревности: сельчанин заподозрил 37-летнюю женщину в измене. В какой-то момент ревнивец схватился за нож и ударил подругу в живот. После этого мужчина поджег дом и убежал. Однако затем, осознав содеянное, он сам пришел к полицейским и рассказал о случившемся.
Тело женщины обнаружили пожарные во время ликвидации огня.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.