Руководители двух крупных диаспор задержаны в Иркутской области

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, председатель национально-культурного центра и заместитель председателя одной из диаспор в столице Приангарья обвиняются в совершении по статьям о получении коммерческого подкупа, совершенном организованной группой и об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой:
«По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение в общем размере свыше 1,5 млн рублей совместно с сотрудниками центра дополнительного образования в областном центре оказывали содействие гражданам Таджикистана и Узбекистана в сдаче экзаменов на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ в нарушение установленной процедуры. После чего иностранным гражданам выдавали соответствующие сертификаты, на основании которых они получали документы для законного нахождения на территории региона», — говорят в Следкоме.
Фигурантам уголовного дела — председателю узбекского национально-культурного центра «Наше отечество» Юсупу Курматову и заместителю председателя «Таджикской диаспоры Иркутской области» Шарифбеку Нажмудинову предъявлены обвинения. У них дома и на работе прошли обыски.
Как уточнили в полиции, в ходе обысков были изъяты компьютеры, флэш-карты, 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, имеющие доказательственное значение.
«По ходатайству следствия судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде запрета определенных действий», — сообщили следователи.