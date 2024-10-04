Руководители двух крупных диаспор задержаны в Иркутской области

«По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение в общем размере свыше 1,5 млн рублей совместно с сотрудниками центра дополнительного образования в областном центре оказывали содействие гражданам Таджикистана и Узбекистана в сдаче экзаменов на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ в нарушение установленной процедуры. После чего иностранным гражданам выдавали соответствующие сертификаты, на основании которых они получали документы для законного нахождения на территории региона», — говорят в Следкоме.