Пожар на нефтебазе в Осенцах ликвидирован

Напомним, сегодня от ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» на территории промышленной зоны в деревне Осенцы. Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в ходе проверки атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было. Мониторинг воздуха будет продолжен.