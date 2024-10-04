Рейс Чита — Москва экстренно сел в Новосибирске

Самолет, летевший из Читы в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе аэрогавани.
Одному из пассажиров стало плохо, поэтому рейс были вынуждены прервать. Пострадавшего эвакуировали из салона самолета.
По данным аэропорта, самолет уже вылетел к пункту прибытия. Посадка рейса в Москве ожидается с задержкой и запланирована на 11:00.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке рейса по маршруту Новосибирск — Дубай из-за атак на Израиль.