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Рейс Чита — Москва экстренно сел в Новосибирске

Пассажиру на борту стало плохо.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший из Читы в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе аэрогавани.

Одному из пассажиров стало плохо, поэтому рейс были вынуждены прервать. Пострадавшего эвакуировали из салона самолета.

По данным аэропорта, самолет уже вылетел к пункту прибытия. Посадка рейса в Москве ожидается с задержкой и запланирована на 11:00.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке рейса по маршруту Новосибирск — Дубай из-за атак на Израиль.