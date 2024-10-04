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Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК «Сколково» в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской», — говорится в сообщении.