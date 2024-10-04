Полиция установила всех участников конфликта в Одинцово

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что около 20.00 в районе ЖК «Сколково» в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место прибыли медики и сотрудники полиции. ГУ МВД впоследствии сообщало, что один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, двух доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.