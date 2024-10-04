Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Бывший адвокат не смог оспорить это решение во 2-м Западном окружном военном суде. Пашаев был задержан военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов.