Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, — рассказал собеседник агентства. — Также по делу были допрошены трое свидетелей, сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается».
Санкция вменяемой Эльману Пашаеву статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Бывший адвокат не смог оспорить это решение во 2-м Западном окружном военном суде. Пашаев был задержан военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов.