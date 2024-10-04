В Новосибирской области сотрудники морга перепутали тела

Ситуация выяснилась после того, как тело О. Л. по ошибке увезли в Каргат. Главный юрисконсульт АО «ИМИ», занимавшегося организацией похорон, пояснил, что на момент прощания родственники поняли, что произошло недоразумение, что вызвало необходимость срочной замены тел и разрешения конфликта с семьей покойной.