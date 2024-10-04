В Красноярском крае браконьер «искал в лесу телефон» и застрелил двух лосей

66-летнего жителя деревни Назимово Енисейского района будут судить за незаконную охоту на лосей. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, весной 2024 года мужчина отправился на снегоходе в лес искать «потерявшийся телефон». Там он и увидел следы парнокопытных.
По версии надзорного ведомства, у сельчанина был с собой карабин «Вепрь», патроны к нему, а также все необходимое для охоты.
— Не было только подходящего сезона, как и лицензии на добычу сохатых, — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Однако пожилой мужчина решил не упускать добычу: он взял оружие, топор, нож, прошел на лыжах несколько метров и выстрелил в лосей. Среди убитых животных была и самка, беременная двойней.
Браконьер успел разделать туши двух четвероногих и попытался скрыться с добычей от полицейских, однако его удалось задержать недалеко от места преступления. Причиненный государству ущерб составил 640 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
На снегоход мужчины наложили арест.