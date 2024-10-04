В Красноярском крае браконьер «искал в лесу телефон» и застрелил двух лосей

66-летнего жителя деревни Назимово Енисейского района будут судить за незаконную охоту на лосей. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, весной 2024 года мужчина отправился на снегоходе в лес искать «потерявшийся телефон». Там он и увидел следы парнокопытных.