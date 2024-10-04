Спасатели деблокировали пострадавших из-за массового ДТП на Кубани

Авария произошла на въезде в станицу Петропавловскую со стороны Краснодара. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и автобус. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели деблокировали людей из поврежденного транспорта. Работали бригады скорой помощи.