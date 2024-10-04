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Спасатели деблокировали пострадавших из-за массового ДТП на Кубани

Столкнулись два автомобиля и автобус.

Массовое ДТП произошло в Курганинском районе. Для спасения пассажиров привлекались экстренные службы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) «ЧП Краснодар» (18+).

Авария произошла на въезде в станицу Петропавловскую со стороны Краснодара. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и автобус. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели деблокировали людей из поврежденного транспорта. Работали бригады скорой помощи.

Официальной информации о пострадавших и случившемся на момент публикации нет.