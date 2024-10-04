Прокуратура Пермского края проведет проверку после пожара в деревне Осенцы

Напомним, сегодня ночью, 4 октября, в деревне Осенцы Пермского края загорелась частная база с нефтепродуктами. Площадь распространения огня составила 10 000 квадратных метров. Пожар удалось потушить за три часа. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.