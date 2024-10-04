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Прокуратура Пермского края проведет проверку после пожара в деревне Осенцы

Виновные будут наказаны.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского района организовала проверку в связи с произошедшим пожаром на территории частной нефтебазы в деревне Осенцы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура даст оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе краевой Прокуратуры.

Напомним, сегодня ночью, 4 октября, в деревне Осенцы Пермского края загорелась частная база с нефтепродуктами. Площадь распространения огня составила 10 000 квадратных метров. Пожар удалось потушить за три часа. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

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