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В Уфе конфисковали автомобиль у мужчины с поддельными правами

В Уфе мужчина, использовавший поддельное водительское удостоверение, лишился автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В 2015 году мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишен прав на 1,5 года. Однако водительское удостоверение в уполномоченный орган не сдал, а позже вовсе потерял.

В марте 2023 года мужчина через интернет приобрел за 30 тысяч рублей подложный документ. Почти через год водитель, находясь за рулем машины марки «ВАЗ 2010» в нетрезвом виде, был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили признаки подделки удостоверения.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.