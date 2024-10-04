В Уфе конфисковали автомобиль у мужчины с поддельными правами

В 2015 году мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишен прав на 1,5 года. Однако водительское удостоверение в уполномоченный орган не сдал, а позже вовсе потерял.
В марте 2023 года мужчина через интернет приобрел за 30 тысяч рублей подложный документ. Почти через год водитель, находясь за рулем машины марки «ВАЗ 2010» в нетрезвом виде, был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили признаки подделки удостоверения.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.