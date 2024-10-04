Пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили

Как известно, минувшей ночью, 4 октября, дежурные силы ПВО и средства РЭБ в Воронежской области уничтожили и подавили пять БПЛА. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, из-за чего загорелась пустая цистерна.
— Возгорание удалось ликвидировать сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено, — уточнил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий.
— На данный момент повреждений нигде не зафиксировано, — подытожил чиновник.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 3 октября в регионе сбили и подавили 25 беспилотников. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили дроны на территории четырех муниципалитетов. В одном из районов пострадала женщина: она получила осколочное ранение средней тяжести. Кроме того, обломки БПЛА повредили 16 домов.