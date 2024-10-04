Пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили

Как известно, минувшей ночью, 4 октября, дежурные силы ПВО и средства РЭБ в Воронежской области уничтожили и подавили пять БПЛА. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, из-за чего загорелась пустая цистерна.