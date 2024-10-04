Под Волгоградом 10-летний ребенок погиб под колесами иномарки

В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла 4 октября. Примерно в 03.40 часов ребенок шел по проспекту Металлургов в Волжском.