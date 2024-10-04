Школьница случайно помогла мошенникам оформить кредит на мать под Волгоградом

Несколько раз ребенок диктовала сообщения и подтверждала их через отправку цифр. Таким образом, сама того не подозревая, она помогла мошенникам оформить на свою мать онлайн-кредит на общую сумму 156 тыс. рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, впоследствии все денежные средства были переведены на неустановленные счета.