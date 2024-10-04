Школьница случайно помогла мошенникам оформить кредит на мать под Волгоградом

Правоохранители установили, что мошенники получили доступ к карте потерпевшей через ее 13-летнюю дочь. Школьнице в мессенджере позвонил неизвестный и предложил скачать обновления. После этого аферист попросил несовершеннолетнюю назвать номер телефона мамы и содержание входящих СМС.
Несколько раз ребенок диктовала сообщения и подтверждала их через отправку цифр. Таким образом, сама того не подозревая, она помогла мошенникам оформить на свою мать онлайн-кредит на общую сумму 156 тыс. рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, впоследствии все денежные средства были переведены на неустановленные счета.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Волгоградские полицейские просят взрослых объяснить детям правила безопасного пользования интернетом. Начинающим пользователям Сети лучше советоваться с родителями перед регистрацией на сайте, созданием профиля в социальной сети и публикацией фотографий.
В интернете не стоит делиться подробностями о себе и своих родителях, рассказывать, где живут и учатся одноклассники. При переходе по различным ссылкам важно не терять бдительности и обращать внимание на детали, в частности на адрес сайта.
Назойливость со стороны постороннего человека, частые обращения и просьбы — это повод для того, чтобы прекратить общение и заблокировать контакт.