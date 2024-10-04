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Водитель вылетевшей с трассы в Татарстане «Лады» умер в больнице

Автомобиль «Лада» в Бугульминском районе республики вылетел с трассы и свалился на бок, сообщает Госавтоинспекция РТ.

Серьезные травмы получил водитель «Лады», уточняется, что он не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из машины.

Водителя доставили в больницу, но он скончался. Случилась авария накануне вечером.