Водитель вылетевшей с трассы в Татарстане «Лады» умер в больнице

Серьезные травмы получил водитель «Лады», уточняется, что он не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из машины.
Водителя доставили в больницу, но он скончался. Случилась авария накануне вечером.
Автомобиль «Лада» в Бугульминском районе республики вылетел с трассы и свалился на бок, сообщает Госавтоинспекция РТ.
Серьезные травмы получил водитель «Лады», уточняется, что он не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из машины.
Водителя доставили в больницу, но он скончался. Случилась авария накануне вечером.