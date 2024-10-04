Под Малоритой Lada врезалась в дерево — погиб пассажир

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось 3 октября около 16:30. 26-летний водитель за рулем Lada двигался по автодороге Н-746 «Черняны- Доропеевичи-Павлополь-Заорье». По предварительной информации, на 3 километре указанной автодороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.