Под Малоритой Lada врезалась в дерево — погиб пассажир

Сообщается, что водитель не справился с управлением. В результате аварии погиб пассажир Lada. Водителя госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД Брестского облисполкома.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось 3 октября около 16:30. 26-летний водитель за рулем Lada двигался по автодороге Н-746 «Черняны- Доропеевичи-Павлополь-Заорье». По предварительной информации, на 3 километре указанной автодороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП 20-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель госпитализирован. Следствием будет дана правовая оценка, говорится в сообщении ведомства.
Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.