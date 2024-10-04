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Под Малоритой Lada врезалась в дерево — погиб пассажир

26-летний водитель за рулем Lada врезался в придорожное дерево, ДТП случилось 3 октября днем.

Источник: Telegram-канал УВД Брестского облисполкома

Сообщается, что водитель не справился с управлением. В результате аварии погиб пассажир Lada. Водителя госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД Брестского облисполкома.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось 3 октября около 16:30. 26-летний водитель за рулем Lada двигался по автодороге Н-746 «Черняны- Доропеевичи-Павлополь-Заорье». По предварительной информации, на 3 километре указанной автодороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 20-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель госпитализирован. Следствием будет дана правовая оценка, говорится в сообщении ведомства.

Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.