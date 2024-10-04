«Притворялся крутым инвестором и сорил деньгами»: Нижегородец выманил у друзей 40 млн рублей и сбежал в Турцию

В Нижнем Новгороде порядка 30-ти человек лишились своих денег из-за финансовой аферы. 27-летний парень собрал круг друзей и знакомых, у которых периодически занимал крупные суммы на перепродажу автомобилей и развитие воображаемого автопарка. Себя он называл успешным инвестором и открыто рассказывал о своей деятельности в соцсетях. Когда все пошло не по плану, молодой человек перестал выходить на связь, а все его аккаунты в соцсетях были удалены. Набрав «в долг» порядка 40 млн рублей, парень сбежал за границу вместе с родными. Обманутые инвесторы планируют добиваться справедливого наказания для афериста, чтобы эта история послужила уроком для всех любителей легких денег.
«Я успешный, у меня Porsche Cayenne!»
«Нулевым пациентом», который расширил круг обманутых, сам того не ведая, стал бизнесмен Андрей. С Игорем, о деятельности которого пойдет речь, они познакомились в 2018 году на лестничной площадке:
— В тот день он спросил меня, какая у меня машина. Я назвал марку, на что он мне отвечает: «А у меня Porsche Cayenne! И вот это его хвастовство прослеживалось во всем. У него была такая манера общаться с людьми, и люди верили ему. Впоследствии мы выяснили что его “Ролексы” стоят 15 тысяч рублей, а все дорогие автомобили взяты в аренду, — вспоминает Андрей в разговоре с корреспондентом “КП — Нижний Новгород”.
Игорь производил на людей специфическое впечатление — любил «козырнуть» тем, какой он успешный и состоявшийся молодой человек, как любит жизнь в стиле лакшери. На его страничке в соцсети было множество фотографий с дорогими автомобилями, часами и стопками денег, а при личном разговоре он не упускал возможности упомянуть о своих «достижениях». Тогда окружающие еще не знали, что все это — бутафория. Несколько лет подряд парень по кирпичикам строил образ надежного заемщика — открыто говорил о проведенных операциях, честно возвращал деньги вместе с солидными процентами. Кредиторы были в плюсе, у них рос азарт, и с каждым разом суммы становились крупнее. Вот и Андрей за последнее время передал своему другу-обманщику порядка пятисот тысяч рублей. С потерей денег он уже смирился.
— Обидно, что я втянул в это дело знакомых из Москвы, сестру из Санкт-Петербурга. Мы все ему верили. Я был у него на свадьбе, он был у нас на «пяточках» (застолье по случаю рождения ребенка, прим.) дочери. Мы с ним работали не один год, и он все возвращал. Согласен, я облажался, но я такой не один. Ему несли деньги люди в погонах, юристы и очень серьезные люди. В некоторых случаях суммы переваливали за 11 млн рублей, и вот этого я не понимаю. Одна девушка так и сказала: «У меня ничего не осталось, кроме кредита и коня».
Занимал у друзей и спускал деньги на бордели
В своем Телеграм-канале «Шальной инвестор» учил других людей, как приумножить свои сбережения, рассказывал об успешных сделках по купле-продаже авто. Об обращении с деньгами Игорь знал не больше своих подписчиков и не был инвестором в полном смысле этого слова. Соответствующего экономического образования горе-инвестор не получал, а из ключевых навыков было только умение себя презентовать. Он не предлагал вложиться в его дело, а именно просил у друзей взаймы под высокий процент. Важным моментом в этом вопросе было доверие кредиторов.
Многие инвесторы были друзьями и не брали расписки. Что ты за друг, если берешь расписку с друга? — признался другой потерпевший Степан*, — И мне тогда казалось, это как-то не по-мужски. Он разводил своих же друзей, и очень грамотно объяснял, куда идут деньги, откуда проценты. Рассказывал, что у него 13 квартир, свой автопарк в Санкт-Петербурге с 17-ю автомобилями на перепродажу, около 10 автомобилей катается в аренде в Нижнем Новгороде. Показывал люксовую жизнь: одевался в брендовые шмотки, приезжал на премиальных автомобилях, посещал непристойные заведения и сорил деньгами. За неделю мог оставить там полтора-два миллиона. Люди понимали, что на последнее так гулять не будешь. Стал бы я сам так раскидываться своими кровно заработанными? Конечно, нет! Но я допускал, что у каждого свои интересы. Кто-то все деньги тратит на жену, а кто-то на бордели и массажные салоны — каждому свое.
Бизнесмен отдал Игорю в общей сложности полтора миллиона рублей. Такую же сумму вверила ему студентка Елизавета. Другая девушка вовлекла в образовавшуюся пирамиду всю свою семью, набрала кредитов и потеряла в общей сложности более 11 млн рублей.
Игорь стал возвращать только проценты, но не основную сумму долга. Знакомые начали замечать, что он сам не свой.
— Встретил как-то его у «Совы». Он был пьян, выглядел помятым. Чувствуется, его нехило так «прессанули» в тот день, и он не нас хотел обмануть, а сбежал от проблем. Я думаю, он просто плохой бухгалтер, — добавил Андрей.
«Он уже сам себя наказал»
Другая версия сводится к тому, что Игорь все заранее спланировал с целью обогащения. Он нарочно общался со своими инвесторами в том мессенджере, где легко удалить всю информацию. Когда кто-то из обманутых начал обо всем догадываться и обратился в полицию, парень гордо заявил: «Получили отказ, и что? Теперь я им за это вообще ничего не отдам!».
В конце февраля телефон Игоря перестал отвечать, а все его аккаунты в соцсетях были удалены. Совместными усилиями обманутые знакомые и друзья выяснили, что парень задолжал более 40 млн рублей и бежал то ли в Турцию, то ли в Сербию. В договорах на автоподбор у него указаны разные паспорта. По одному из них парню 27 лет, по другому — 26, и оба они являются действующими.
— Нам удалось выяснить, что один паспорт был выдан региональным МВД в сентябре 2018 года, когда именно этот орган паспорта не выдавал. Другой паспорт выдан Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 6 УМВД России по Нижнему Новгороду, — добавил еще один пострадавший нижегородец, пожелавший остаться анонимным.
Покопались и в прошлом матери Игоря. В последнее время она удаленно оказывала психологическую помощь и активно рекламировала канал сына в своем блоге. Некоторые из обманутых уверены, что она была сообщницей в этой афере. Вслед за сыном женщина покинула страну и удалилась из всех соцсетей.
— Удивляет, что у человека, лишенного водительских прав, вдруг откуда-то они взялись. Еще больше удивляет, что можно украсть 40−50 миллионов рублей, и оставаться безнаказанным, — добавил Степан.
В пресс-службе регионального ГУ МВД «Комсомолке» пока не дали никаких комментариев по этому поводу, информация уточняется. Тем временем, по заявлению сестры Андрея полиция Санкт-Петербурга начала расследование уголовного дела.
— Сестра правильно сказала — он уже сам себя наказал. Он потерял всех друзей и знакомых, что у него здесь были. Он больше не может вернуться в тот город, в котором вырос. 40 миллионов — это не та сумма, на которую можно жить всю жизнь. Без образования ему будет тяжеловато в чужой стране, — сказал Андрей в заключение.
*- имя изменено.