«Притворялся крутым инвестором и сорил деньгами»: Нижегородец выманил у друзей 40 млн рублей и сбежал в Турцию

Многие инвесторы были друзьями и не брали расписки. Что ты за друг, если берешь расписку с друга? — признался другой потерпевший Степан*, — И мне тогда казалось, это как-то не по-мужски. Он разводил своих же друзей, и очень грамотно объяснял, куда идут деньги, откуда проценты. Рассказывал, что у него 13 квартир, свой автопарк в Санкт-Петербурге с 17-ю автомобилями на перепродажу, около 10 автомобилей катается в аренде в Нижнем Новгороде. Показывал люксовую жизнь: одевался в брендовые шмотки, приезжал на премиальных автомобилях, посещал непристойные заведения и сорил деньгами. За неделю мог оставить там полтора-два миллиона. Люди понимали, что на последнее так гулять не будешь. Стал бы я сам так раскидываться своими кровно заработанными? Конечно, нет! Но я допускал, что у каждого свои интересы. Кто-то все деньги тратит на жену, а кто-то на бордели и массажные салоны — каждому свое.