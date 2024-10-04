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Двое мужчин погибли при пожарах в Минской области за сутки

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

3 октября в 1.50 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества «Красное Урочище» возле д. Тристенец Узденского района, принадлежащем пенсионерке 1954 года рождения. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1979 года рождения, неработавший. В этот же день в 17.54 сообщили о пожаре в жилом доме в д. Красная Смена Червенского района, принадлежащем гражданке, умершей в 1993 году. На пожаре обнаружен погибший внук хозяйки 1974 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.

пожары
МЧС