Двое мужчин погибли при пожарах в Минской области за сутки

3 октября в 1.50 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества «Красное Урочище» возле д. Тристенец Узденского района, принадлежащем пенсионерке 1954 года рождения. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1979 года рождения, неработавший. В этот же день в 17.54 сообщили о пожаре в жилом доме в д. Красная Смена Червенского района, принадлежащем гражданке, умершей в 1993 году. На пожаре обнаружен погибший внук хозяйки 1974 года рождения, неработавший.