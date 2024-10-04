ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в Свердловской области

Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли противоправную деятельность двух россиянок, организовавших незаконное пребывание более 600 мигрантов на территории России. В Екатеринбурге женщины 44 и 45 лет подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания иностранцев за вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.