ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в Свердловской области

Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли противоправную деятельность двух россиянок, организовавших незаконное пребывание более 600 мигрантов на территории России. В Екатеринбурге женщины 44 и 45 лет подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания иностранцев за вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.
«Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц», — говорится в сообщении региональной Антитеррористической комиссии в Telegram-канале.
Возбуждены два уголовных дела. Как отметили в пресс-службе регионального УФСБ, сейчас правоохранители пытаются выявить другие противоправные эпизоды. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.