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ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в Свердловской области

Две женщины организовали незаконное пребывание более 600 мигрантов.

Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли противоправную деятельность двух россиянок, организовавших незаконное пребывание более 600 мигрантов на территории России. В Екатеринбурге женщины 44 и 45 лет подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания иностранцев за вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

«Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц», — говорится в сообщении региональной Антитеррористической комиссии в Telegram-канале.

Возбуждены два уголовных дела. Как отметили в пресс-службе регионального УФСБ, сейчас правоохранители пытаются выявить другие противоправные эпизоды. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

ФСБ