В Симферополе горел балкон многоэтажки: пожарные спасли и эвакуировали 35 человек

В ночь на пятницу, 4 октября, в Симферополе произошел пожар в многоквартирном доме, были спасены и эвакуированы 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел в 3.33 на улице Ковыльной. На балконе, расположенном на шестом этаже, возникло задымление. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что балкон горит. Работу сотрудников МЧС затруднили припаркованные машины.
«В этой связи протянута рукавная магистральная линия около 100 метров через весь двор», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС эвакуировали 34 человека: 30 взрослых и четверых детей. Кроме того, еще одного жильца удалось спасти. Открытое горение ликвидировали в 4.12. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали 17 человек и шесть единиц техники.