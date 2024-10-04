В Симферополе горел балкон многоэтажки: пожарные спасли и эвакуировали 35 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 34 человека: 30 взрослых и четверых детей. Кроме того, еще одного жильца удалось спасти. Открытое горение ликвидировали в 4.12. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали 17 человек и шесть единиц техники.