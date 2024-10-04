В Канском районе директор школы из бюджета похитила 700 тысяч рублей

В Канском районе осудят директора МБОУ «Бошняковская ООШ». Она обвиняется по статье «Мошенничество в крупном размере».
В сентябре 2020 года женщина заключила трудовые договоры на должность секретаря по 0,5 ставки с сыном и незнакомой женщиной. На деле же никто не исполнял должность секретаря, но зарплаты начислялись. Всего местному бюджету причинён ущерб более 700 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
В феврале этого года директор подумала, что её разоблачат и уволила фиктивных сотрудников.
Обвиняемая вину не признаёт. Для возмещения ущерба на её имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд.