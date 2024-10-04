В Пермском крае компания выплатила компенсацию ребёнку за травмы после ДТП

Как рассказывает ведомство, авария с пострадавшим несовершеннолетним случилась между двумя автомобилями. Водитель строительной организации на служебном авто «Рено Дастер» врезался в «ВАЗ-21140», после чего отечественная машина отлетела на пешеходный переход. Во время ДТП «ВАЗ» также сбил ребёнка, который в это время переходил дорогу. После аварии мальчика пришлось ввести в искусственную кому.