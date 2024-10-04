В Пермском крае компания выплатила компенсацию ребёнку за травмы после ДТП

Компания выплатила компенсацию за травмы ребёнку, пострадавшему в ДТП в Пермском крае, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, авария с пострадавшим несовершеннолетним случилась между двумя автомобилями. Водитель строительной организации на служебном авто «Рено Дастер» врезался в «ВАЗ-21140», после чего отечественная машина отлетела на пешеходный переход. Во время ДТП «ВАЗ» также сбил ребёнка, который в это время переходил дорогу. После аварии мальчика пришлось ввести в искусственную кому.
«Ребёнку был причинен вред здоровью средней тяжести: ушиб головного мозга, перелом рёбер и многочисленные гематомы. В результате полученных травм его ввели в искусственную кому, понадобилось не только медицинское лечение, но и долгая реабилитация», — сообщает ГУФССП Пермского края.
Как отмечают судебные приставы, последствия ДТП также сказались на психологическом состоянии ребёнка. Пострадавший стал раздражительным и замкнутым, у него испортились память и зрение. Кроме того, мальчик испытывал чувство вины из-за аварии. Мать ребёнка обратилась в суд, чтобы взыскать с виновников компенсацию.
Суд признал требования пострадавших законными и постановил выплатить ребёнку положенные средства. Поскольку экспертиза доказала вину работника строительной компании, обязанности были возложены на неё. После ареста банковских счетов организации судебным приставам удалось взыскать с в пользу мальчика 370 тысяч рублей.