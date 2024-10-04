В Башкирии участковый задержал пьяного мотоциклиста

Неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции о пьяном водителе мотоцикла в деревне Кутаново. Ориентировка была передана всем сотрудникам отдела МВД России по Бурзянскому району. Полицейские на 51-м км дороги Старосубхангулово — Мраково заметили водителя красно-черного мотоцикла и остановили его.
За рулем находился 60-летний местный житель. Прибывшие на место инспекторы ДПС освидетельствовали мужчину. Результат алкотестора показал 0.286 мг/л. В отношении мотоциклиста составлен административный материал за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мотоцикл направлен на спецстоянку.