В Башкирии участковый задержал пьяного мотоциклиста

Неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции о пьяном водителе мотоцикла в деревне Кутаново. Ориентировка была передана всем сотрудникам отдела МВД России по Бурзянскому району. Полицейские на 51-м км дороги Старосубхангулово — Мраково заметили водителя красно-черного мотоцикла и остановили его.