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Видно со всех районов города: огонь полыхает в многоэтажном доме в Уссурийске

Мощный пожар разгорелся в доме на Горького в Уссурийске.

Источник: Соцсети

В Уссурийске произошел пожар в многоэтажном доме на Горького. По информации очевидцев, пожарные уже выехали на место ЧП.

Кадрами возгорания делятся приморцы в социальных сетях. Где именно начался пожар, из какой квартиры, отследить сложно. Но по некоторым роликам видно, что огонь добрался до крыши жилого дома.

«Кошмар какой, у меня мурашки побежали», — делятся своими впечатлениями от увиденных кадров приморцы, посмотреть видео можно в нашем telegram-канале.

Что стало причиной возгорания, есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту «КП» рассказали, что официальный комментарий будет позже.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:13.

Как поделились в пресс-службе ГУ МЧС, пожар локализован на площади около 200 квадратных метров, тушение продолжается.

Информация о пострадавших не поступала, сотрудники ведомства вынесли женщину из квартиры на пятом этаже.

Напомним, ранее «КП» писала о мощном пожаре, который произошел на территории рынка в Уссурийске, где горели пять зданий.

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