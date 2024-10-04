За месяц до предполагаемой взятки экс-главу УКС Перми выселили из квартиры

За месяц до предполагаемого получения взятки в 5,5 миллиона рублей экс-глава управления капитального строительства (УКС) города Перми Ирина Чиркова лишилась квартиры, в которой проживала с дочерью, по решению суда, выяснил сайт perm.aif.ru.
По версии следствия, экс-чиновница 22 июля 2022 года получила от директора «Строительно-монтажного треста № 6» Сергея Микова 5,5 миллиона рублей за покровительство при сдаче недоделанных объектов. О каких конкретно объектах идёт речь, в СУ СК РФ по Пермскому краю не уточняли, но на тот момент компания Микова занималась реконструкцией Дворца молодёжи Перми и манежа «Спартак».
Как удалось выяснить perm.aif.ru, за месяц до предположительного получения взятки Ирина Чиркова лишилась квартиры, в которой проживала вместе с дочерью. Суд вынес решение о выселении, поскольку ещё в 2020 году на жильё обратили взыскание, чтобы погасить долг Надежды Чирковой, которая формально являлась владельцем этой недвижимости. Надежда — родная сестра экс-главы городского УКС.
В 2021 году квартиру продали на торгах, и новый владелец потребовал выселения чиновницы и её дочери. Как сообщил perm.aif.ru адвокат Ирины Чирковой, купивший квартиру мужчина отключал в ней электричество и даже применял физическую силу, принуждая жильцов покинуть его новую собственность. Чиркова и её дочь съехали в начале августа 2022 года, вскоре после того, как, по версии следствия, Миков через посредника передал экс-главе УКС взятку.
Подробнее о ситуации с недвижимостью и кредитами в семье Ирины Чирковой, а также о её попытках доказать, что они с сестрой и дочерью стали жертвами мошенников, — в материале perm.aif.ru.