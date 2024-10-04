За месяц до предполагаемой взятки экс-главу УКС Перми выселили из квартиры

В 2021 году квартиру продали на торгах, и новый владелец потребовал выселения чиновницы и её дочери. Как сообщил perm.aif.ru адвокат Ирины Чирковой, купивший квартиру мужчина отключал в ней электричество и даже применял физическую силу, принуждая жильцов покинуть его новую собственность. Чиркова и её дочь съехали в начале августа 2022 года, вскоре после того, как, по версии следствия, Миков через посредника передал экс-главе УКС взятку.