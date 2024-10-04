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Бывшего замминистра экономики Свердловской области Шилиманова оставили в колонии

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 октября, УралПолит.Ru. Чкаловский райсуд Екатеринбурга оставил в силе приговор осужденного экс-заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, который был осужден за мошенничество и посредничество во взяточничестве. Он хотел заменить неотбытую часть срока на более мягкий вид наказания. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Еще в июле 2021 года бывшего замминистра приговорили к 9 годам лишения свободы по статьям «мошенничество, в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере». Кроме того, его также обязали выплатить штраф в размере 13 млн рублей. Сейчас он отбывает приговор в исправительной колонии строгого режима.

«По состоянию на день рассмотрения ходатайства неотбытая Шилимановым часть наказания в виде лишения свободы составила 4 года 3 месяца 23 дня», — рассказали в прокуратуре.

УралПолитRu отмечает, что в результате суд согласился с мнением прокурора, который возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, отказав Шалиманову в замене неотбытой части срока на более мягкий вид наказания.