Бывшего замминистра экономики Свердловской области Шилиманова оставили в колонии

Еще в июле 2021 года бывшего замминистра приговорили к 9 годам лишения свободы по статьям «мошенничество, в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере». Кроме того, его также обязали выплатить штраф в размере 13 млн рублей. Сейчас он отбывает приговор в исправительной колонии строгого режима.