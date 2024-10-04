Три человека пострадали в массовом ДТП с участием такси в Ростове-на-Дону

Детали массового ДТП на Портовой в Ростове-на-Дону раскрыли в региональном управлении Госавтоинспекции. Оказалось, что при столкновении машин пострадали три человека.
Авария случилась около 21:40 вечера 2 октября. Предварительно, 61-летний водитель Mazda, поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный Honda Civic, который отбросило через разделительный газон, а потом — на встречную полосу.
— В результате в медицинское учреждение увезли 27-летнего водителя Hyundai Accent и его 49-летнего пассажира. Также в больницу попал 21-летний водитель Honda Civic. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Всех автолюбителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.