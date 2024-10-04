Три человека пострадали в массовом ДТП с участием такси в Ростове-на-Дону

Авария случилась около 21:40 вечера 2 октября. Предварительно, 61-летний водитель Mazda, поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный Honda Civic, который отбросило через разделительный газон, а потом — на встречную полосу.