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Три человека пострадали в массовом ДТП с участием такси в Ростове-на-Дону

Стали известны детали массовой аварии, произошедшей на Портовой в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Детали массового ДТП на Портовой в Ростове-на-Дону раскрыли в региональном управлении Госавтоинспекции. Оказалось, что при столкновении машин пострадали три человека.

Авария случилась около 21:40 вечера 2 октября. Предварительно, 61-летний водитель Mazda, поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный Honda Civic, который отбросило через разделительный газон, а потом — на встречную полосу.

Honda зацепила Hyundai i30, который в свою очередь столкнулся со встречным Hyundai Accent, а тот отбросило на такси Renault Logan.

— В результате в медицинское учреждение увезли 27-летнего водителя Hyundai Accent и его 49-летнего пассажира. Также в больницу попал 21-летний водитель Honda Civic. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Всех автолюбителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.