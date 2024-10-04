«Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на “Крокус Сити холл” весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, — отметил Бортников. — Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами “Вилаята Хорасан” и целенаправленно “работали” по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане».