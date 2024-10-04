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В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в «Крокусе»

АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити холле», будучи членами запрещенной в России международной террористической организации «Вилаят Хорасан», целенаправленно «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Источник: © РИА Новости

Выступая Астане на 55-м заседании СОРБ, Бортников отметил причастность к терактам «Вилаята Хорасан», филиала также запрещенного в РФ «Исламского государства»*.

«Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на “Крокус Сити холл” весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, — отметил Бортников. — Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами “Вилаята Хорасан” и целенаправленно “работали” по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане».

* Террористическая организация, запрещена в России

ФСБ