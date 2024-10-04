В Пермском крае женщина предстанет перед судом за попытку сжечь иномарку

Жительница Пермского края предстанет перед судом за попытку сжечь иномарку, сообщает краевое ГУ МВД.
Как рассказывают правоохранители, происшествие случилось в июне 2024 года. 42-летний житель Юрлинского округа обратился в полицию и сообщил, что его автомобиль «Тойота» пытались сжечь на стоянке. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия и изъяла значимые улики. Полицейские также выяснили, что к попытке поджога причастна женщина. Нарядам полиции была направлена ориентировка на подозреваемую. Жительницу Пермского края удалось задержать и выяснить обстоятельства преступления.
«Следствием установлено, что накануне совершения преступления фигурантка в течение двух дней употребляла алкогольные напитки в гостях у нового знакомого. Когда его компания ей прискучила, женщина вышла во двор и решила, что добираться домой она будет на машине. Осмотрев припаркованные во дворе транспортные средства, не обнаружила ни одного открытого. Её следующим шагом стало решение поджечь одно из них», — рассказывает ГУ МВД Пермского края.
Женщина выбрала автомобиль и с помощью зажигалки подожгла заднюю правую часть авто. Как утоняют правоохранители, после этого обвиняемая посмотрела на разгорающийся пожар и покинула парковку. Потушить очаги удалось работникам автостоянки. После этого они сообщили о происшествии владельцу «Тойоты». Возможный ущерб мужчине оценивается в 2,2 миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путём поджога» направлено в суд.