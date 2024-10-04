В Пермском крае женщина предстанет перед судом за попытку сжечь иномарку

«Следствием установлено, что накануне совершения преступления фигурантка в течение двух дней употребляла алкогольные напитки в гостях у нового знакомого. Когда его компания ей прискучила, женщина вышла во двор и решила, что добираться домой она будет на машине. Осмотрев припаркованные во дворе транспортные средства, не обнаружила ни одного открытого. Её следующим шагом стало решение поджечь одно из них», — рассказывает ГУ МВД Пермского края.