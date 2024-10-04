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Вылетевший из болгарки диск вонзился в шею жителя Башкирии

В Башкирии нефтекамские хирурги спасли жизнь 58-летнему мужчине, пострадавшему от неожиданного инцидента с болгаркой.

Источник: Башинформ

В момент работы диск вылетел из инструмента, серьезно повредив трахею, хрящи, мышцы шеи и голосовые связки. Как сообщил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчину прооперировали в экстренном порядке. Хирурги провели сложную операцию, во время которой восстановили проходимость дыхательных путей, выполнили пластику голосовых связок и трахеостомию.

«Это хирургическое вмешательство, во время которого в стенке трахеи создают отверстие для дыхания. Эти меры позволили не только сохранить жизнь пациента, но и вернуть ему возможность говорить. Пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, — рассказал Айрат Рахматуллин. — Этот случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при работе с электроинструментами. “Болгарка” — один из самых опасных инструментов. Она наносит глубокие, рваные раны. Нельзя забывать, что неосторожность может привести к непоправимым последствиям».