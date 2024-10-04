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В Омской области водитель угодил в кювет и умер

Пассажир автомобиля не пострадал.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщило о смертельном ДТП, которое произошло в Большереченском районе.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «Датсун», мужчина 1986 г.р., двигаясь по автодороге Омск-Тара, на 145 км не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии водитель погиб на месте, а вот пассажир не пострадала. Ведётся проверка.

Ранее мы сообщали, что 3 октября, на автомобильной дороге Горьковское—Оконешниково водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.