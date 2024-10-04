Мошенники пишут сотрудникам Пермского госуниверситета от имени ректора

Руководство ПГНИУ заявляет, что не имеет никакого отношения к этим рассылкам. Ректор Игорь Германов и другие официальные представители вуза не обращаются к коллективу подобным способом. В связи с этим университет призывает всех сотрудников и преподавателей быть предельно бдительными и настоятельно рекомендует: