Мошенники пишут сотрудникам Пермского госуниверситета от имени ректора

В Пермском государственном национальном исследовательском университете сообщили об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения от имени ректора вуза Игоря Германова.
— Мошенники используют незнакомые номера телефонов и ненастоящие аккаунты в мессенджерах, чтобы ввести в заблуждение сотрудников и преподавателей университета, — сообщают в пресс-службе ПГНИУ. — В этих сообщениях они требуют предоставить конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт.
Руководство ПГНИУ заявляет, что не имеет никакого отношения к этим рассылкам. Ректор Игорь Германов и другие официальные представители вуза не обращаются к коллективу подобным способом. В связи с этим университет призывает всех сотрудников и преподавателей быть предельно бдительными и настоятельно рекомендует:
— Тщательно проверяйте номера телефонов и аккаунты, с которых приходят сообщения. Зачастую они маскируются под официальные.
— Ни в коем случае не вступайте в переписку с мошенниками и не сообщайте им личные данные.
— Помните, данные банковской карты — это доступ к вашим деньгам. Не передавайте эту информацию третьим лицам. Не сообщайте коды, которые поступают от банка, другим людям.
— При получении подозрительных сообщений незамедлительно сообщайте об этом руководству.