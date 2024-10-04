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Три мотоциклиста столкнулись на Северной в Краснодаре

Два человека пострадали в ДТП с тремя мотоциклами в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Три мотоциклиста столкнулись на Северной в Краснодаре. Авария произошла в ночь на 4 октября.

Предварительно, 41-летний водитель мотоцикла BMW ехал по улице Северной в сторону улицы Базовской. Не выдержав безопасную дистанцию, на пересечении с улицей Костылева он столкнулся с мотоциклом Yamaha. От удара виновника аварии отбросило на мотоцикл Kawasaki, 33-летний водитель которого получил травмы.

«Также в медицинское учреждение была доставлена пассажирка одного из мототранспорта», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Курганинском районе столкнулись три автомобиля и автобус с пассажирами. Водитель одной из легковушек пострадал.