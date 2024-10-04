Три мотоциклиста столкнулись на Северной в Краснодаре

Предварительно, 41-летний водитель мотоцикла BMW ехал по улице Северной в сторону улицы Базовской. Не выдержав безопасную дистанцию, на пересечении с улицей Костылева он столкнулся с мотоциклом Yamaha. От удара виновника аварии отбросило на мотоцикл Kawasaki, 33-летний водитель которого получил травмы.