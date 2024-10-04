Сухая трава на большой площади загорелась в Башкирии

— Люди зачастую забывают, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, принести значительный материальный ущерб, а самое главное — гибель людей! Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала, — заявили в чрезвычайном ведомстве.