Сухая трава на большой площади загорелась в Башкирии

Вчера, 3 октября, в Хайбуллинском районе Башкирии на большой площади загорелась сухая растительность. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел между деревнями Адель и Бакаловка. К тушению были привлечены огнеборцы Госкомитета по ЧС, МЧС и добровольцы. Пожар удалось ликвидировать на площади сотник гектаров.
По данным ГК ЧС, всего с начала года в Башкирии было зафиксировано 225 загораний сухой растительности. Причиной инцидентов в подавляющем числе случаев специалисты называют человеческий фактор.
— Люди зачастую забывают, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, принести значительный материальный ущерб, а самое главное — гибель людей! Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
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