В Ташкенте грузовик чуть не снес электробус с дороги. Видео

О произошедшем рассказала эксперт в области коммуникаций и независимый PR-консультант Мадина Рузматова.
«Сегодня прямо перед нами грузовик чуть не снес с дороги автобус, — поделилась она. — Это произошло недалеко от Юнусабада. Мы с подругой были в шоке: если бы ехали чуть быстрее, мы, автобус и даже ближайший автомобиль просто сложились бы, как гармошка.».
По её словам, этот случай — далеко не единственный. Каждый день на дорогах Ташкента происходят инциденты, в которых участвуют водители, игнорирующие правила дорожного движения.
«Ни блогер, которая ездит в шахматном порядке, ни спортсмен, ни даже популярный певец, которого многие в правительстве поддерживают, не убедили никого из МВД, что ситуация на дорогах Ташкента критически, аномально и неадекватно опасна. Я просто не верю, что высокопоставленные чиновники не в курсе. Но все эти случаи не заставляют задуматься, что завтра эти “народные артисты” могут на скорости 150 км/ч врезаться в автомобиль, где могут находиться жена министра, сын хокима, дочь прокурора или мать олимпийского чемпиона», — отметила Мадина.
Она добавила, что складывается впечатление, будто многие жители Ташкента живут в «альтернативной реальности», думая, что беда их не коснется. По мнению Рузматовой, ситуация на дорогах приобрела системный характер, где штрафы воспринимаются как «комиссия» за возможность устраивать опасные гонки. Многие водители видят в штрафах лишь незначительные расходы, которые позволяют им продолжать нарушать правила.
«Такой смертельный бартер с властями: мы вам 300/500/1000 долларов, вы нам — безнаказанность, человеческие жизни, здоровье и город без правил», — с горечью констатировала Мадина.
«Дешево. Очень дешево стоит жизнь человека в Ташкенте. О том, что грузовика днём не должно было быть в черте города, я вообще молчу. Это уже даже не самая страшная проблема, правда? Пока этот грузовик не снесёт именно вашего самого близкого человека», — заключила она.
В УБДД отметили, что в результате данного ДТП пострадавших не было. По факту инцидента проводится расследование.