В Ташкенте грузовик чуть не снес электробус с дороги. Видео

«Ни блогер, которая ездит в шахматном порядке, ни спортсмен, ни даже популярный певец, которого многие в правительстве поддерживают, не убедили никого из МВД, что ситуация на дорогах Ташкента критически, аномально и неадекватно опасна. Я просто не верю, что высокопоставленные чиновники не в курсе. Но все эти случаи не заставляют задуматься, что завтра эти “народные артисты” могут на скорости 150 км/ч врезаться в автомобиль, где могут находиться жена министра, сын хокима, дочь прокурора или мать олимпийского чемпиона», — отметила Мадина.