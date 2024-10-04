Мощные магнитные бури спровоцируют новое полярное сияние в небе над Омском

На Омскую область в ближайшее время обрушится череда мощных магнитных бурь. Некоторые из них будут достигать уровня G-3 (сильная). Такой прогноз следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Руководитель омского планетария Владимир Крупко рассказал, что причиной череды таких сильных магнитных бурь стали две мощные вспышки на Солнце, которые произошли за последние сутки.
«Плазменное облако движется со скоростью около 900 км/с и путь от Земли до Солнца длиной 150 миллионов км пройдет за 46 часов. Медленное ядро, содержащее основную массу, придёт сегодня, 4 октября, после полудня со скоростью в 750 км/с», — отметил астроном.
В Омской области геомагнитная активность началась в 12:00 часов. Магнитная буря начнет резко набирать обороты после 18:00 часов и продлится все выходные.
Владимир Крупко также добавил, что из-за сильнейшей в текущем солнечном цикле вспышки Х9 в ночь на воскресенье можно будет наблюдать полярные сияния.
Отметим, что такая сильная геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозависимых омичей. В дни солнечной активности у таких людей могут обостряться хронические заболевания и ухудшаться самочувствие. Во время магнитных бурь рекомендуется воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и меньше спиртного.