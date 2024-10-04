Мощные магнитные бури спровоцируют новое полярное сияние в небе над Омском

Отметим, что такая сильная геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозависимых омичей. В дни солнечной активности у таких людей могут обостряться хронические заболевания и ухудшаться самочувствие. Во время магнитных бурь рекомендуется воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и меньше спиртного.