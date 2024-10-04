Пожар вспыхнул в военной части в Кстовском районе 3 октября.

3 октября на территории военной части в Кстовском районе Нижегородской области вспыхнул пожар. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на свой собственный источник.
Пожар произошел в региональном учебном центре инженерных войск около 22:00. Возгорание произошло на участке, где складировали мусор от обработки древесины.
В сообщении говорится, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар охватил около 100 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы рассказывали о пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске. Огнеборцам удалось спасти четырех человек и эвакуировать еще 16 из горящего здания.