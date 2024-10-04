СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы

«В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер в районе Дахия, который был определен как “главный штаб разведки” “Хезболлы”. По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами движения», — говорится в публикации.