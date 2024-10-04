СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы

«В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер в районе Дахия, который был определен как “главный штаб разведки” “Хезболлы”. По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами движения», — говорится в публикации.
Результаты атаки пока не ясны, уточнил портал.
Израильская армия проводит в Ливане наступательную операцию «Стрелы севера». ВВС наносят массированные удары по объектам «Хезболлы» в разных районах страны. В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры движения и его генсек Хасан Насрулла. Первого октября началась также и сухопутная операция на юге Ливана.
Как сообщали местные СМИ со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Фираса Абдъяда, по данным на 3 октября общее число жертв ударов составило 1974 человека.
Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей «Хезболлы». Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала со второй ливанской войны 2006 года.