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Мужчина попал под поезд на «Швейной фабрике» в Хабаровске

Прокуратура начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура Хабаровска начала проверку после травмирования 54-летнего мужчины на железной дороге. Происшествие случилось 4 октября в 13 часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина пострадал на станции «Швейная фабрика» Дальневосточной железной дороге в Хабаровске.

«По предварительным данным, мужчина пытался пересечь железную дорогу под грузовым поездом, в этот момент состав начал движение. В результате мужчина получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сейчас причины и все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Участникам дорожного движения напоминают о правилах безопасности на железной дороге.

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