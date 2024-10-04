Мужчина попал под поезд на «Швейной фабрике» в Хабаровске

«По предварительным данным, мужчина пытался пересечь железную дорогу под грузовым поездом, в этот момент состав начал движение. В результате мужчина получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.