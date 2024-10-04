Мужчина попал под поезд на «Швейной фабрике» в Хабаровске

Транспортная прокуратура Хабаровска начала проверку после травмирования 54-летнего мужчины на железной дороге. Происшествие случилось 4 октября в 13 часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина пострадал на станции «Швейная фабрика» Дальневосточной железной дороге в Хабаровске.
«По предварительным данным, мужчина пытался пересечь железную дорогу под грузовым поездом, в этот момент состав начал движение. В результате мужчина получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Сейчас причины и все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Участникам дорожного движения напоминают о правилах безопасности на железной дороге.