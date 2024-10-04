Пожар начался от тлеющей игрушки. В Бобруйске работники МЧС спасли пенсионерку из горящей квартиры

Информация об инциденте поступила спасателям 3 октября в 20.19. Женщина рассказала, что горит ее квартира в трехквартирном жилом доме по ул. Бахарова. Ситуация осложнялась тем, что самостоятельно покинуть жилье она не могла, так как из-за перенесенного заболевания с трудом передвигалась. На момент звонка огонь отрезал пенсионерке все пути эвакуации.