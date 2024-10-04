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Под Туапсе из-за незаконной стройки уничтожены скала и краснокнижные сосны

Об этом в своем telegram-канале рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Источник: пресс-служба администрации Туапсинского района

По ее словам, из-за несанкционированного строительства в Небугском поселении разрушена скала, подъездной путь к береговой линии и уничтожена краснокнижная пицундская сосна.

По подготовленным Росприроднадзором материалам по факту незаконного строительства в водоохранной зоне Черного моря возбуждено уголовное дело.

«Работаем над расчетом размера экологического вреда для предъявления виновнику», — отметила Радионова.

Уже определена площадь уничтоженной вследствие незаконных работ почвы и объем размещенных в водоохраной зоне отходов.

Напомним, Росприроднадзор будет добиваться закрытия сгоревшей свалки в Новороссийске. Еще год назад исследования показали, что вместимость полигона исчерпана еще в мае 2023 года. Об этом знают должностные лица, и даже был разработан план его рекультивации. Он получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

экология