Под Туапсе из-за незаконной стройки уничтожены скала и краснокнижные сосны

Напомним, Росприроднадзор будет добиваться закрытия сгоревшей свалки в Новороссийске. Еще год назад исследования показали, что вместимость полигона исчерпана еще в мае 2023 года. Об этом знают должностные лица, и даже был разработан план его рекультивации. Он получил положительное заключение Главгосэкспертизы.