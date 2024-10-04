«Вернулись все, кроме него»: 30-летний мужчина пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутской области

— Андрей пропал! — позвонили сибирячке Римме Ярмолюк 5 сентября. С этого момента начались бессонные ночи, нескончаемое волнение и страх за брата. 30-летний Андрей Пальчиков исчез при загадочных обстоятельствах в Нижнеудинском районе Иркутской области. В компании знакомых он отправился в тайгу на заготовку кедровой шишки. Вернулись домой все, кроме него. Что случилось со здоровым и крепким мужчиной, который умеет ориентироваться в лесу? Никто не знает.
— В лес он часто ездит, за шишкой, за черемшой. В Якутии был, работал в тайге… Не верю, что мог отбиться от компании и заблудиться! Он осторожный, не стал бы далеко уходить один в малознакомой местности, — рассказала Римма Ярмолюк корреспонденту КП-Иркутск.
У сибирячки, по ее словам, с братом с детства были теплые и доверительные отношения. Много лет они прожили вместе в Саянске, на правах старшей сестры Римма занималась его воспитанием. В дальнейшем у Андрея появилась жена и он перебрался в Нижнеудинск.
— Мы не виделись четыре года, но почти каждый день созванивались. Во время последнего разговора он и сказал, что поехал на заготовку. Больше на связь не выходил. О его пропаже сообщили те, с кем он ездил в лес.
Заявление в полицию написала теща Андрея. Следом клич был брошен по поисково-спасательным отрядам. Но пока результатов нет. Сестра смотрит на каждое новое сообщение в телефоне с надеждой: вдруг брата нашли? Пока в ответ только сухое: «Поиски идут»…
ОФИЦИАЛЬНО.
— 28 августа из лесного массива, расположенного в 50 км от поселка Яга Нижнеудинского района, мужчина уехал на заготовку кедровой шишки в сторону реки Бирюса. До настоящего времени он не вернулся и на связь не выходил, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
На вид пропавшему Андрею Пальчикову 30−32 года. Ростом мужчина около 165−170 сантиметров. Худощавое телосложение, голубые глаза и короткие светло-русые волосы. В день отъезда на заготовку был одет в защитный костюм зеленого цвета и темную кепку. Родные сибиряка верят, что с ним все в порядке и он найдется.